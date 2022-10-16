МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минимум 10 лет потребуется на восстановление экономики Украины, заявил РИА Новости заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан. На Украине рассказали о росте доходов бюджета за счет теневой экономики

"Украина стремительно летит в пропасть. За последние семь месяцев в связи с военными действиями ситуация, понятно, лишь кардинально ухудшилась. Положение в стране сегодня реально аховое", — сказал он.

"Подсчитано — если, допустим, с завтрашнего дня взяться за восстановление экономики Украины, то потребуется 10 долгих лет лишь для того, чтобы довести ее до довоенного уровня", — добавил эксперт.

По его словам, страна кое-как держится на плаву исключительно за счет западных кредитов. "Из них производятся социальные и все прочие выплаты. Казна же самой Украины почти пуста, ведь все последние годы ее старательно разворовывали", — подчеркнул Бажан.

При этом он заметил, что чистое финансирование Запада минимально по сравнению с кредитами. "Вашингтон и Брюссель никогда не занимаются благотворительностью. За каждый свой доллар, евро, вложенные в эти дни в Украину, они не просто спросят сполна, а сдерут с нее втридорога", — добавил эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.