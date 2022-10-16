МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Удлиненный отпуск — более 28 календарных дней — может быть установлен сотруднику в России только по закону, и воспользоваться им могут лишь несовершеннолетние работники, инвалиды и специалисты по педагогике, заявила РИА Новости глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. В Турцию на ноябрьские в этом году собираются вдвое меньше россиян

"Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска — 28 календарных дней. Более длительный срок может быть предоставлен, если работнику определен "удлиненный отпуск". Устанавливается он на основании закона. При этом закон не предусматривает возможности для работодателя самостоятельно установить работникам удлиненный отпуск", — сказала она.

"Такой отпуск установлен для следующих категорий работников: несовершеннолетних (31 календарный день), инвалидам (30 календарных дней) и педагогическим работникам (от 42 до 56 календарных дней в зависимости от должности)", — добавила эксперт. При этом она заметила, что есть и другие случаи, когда предоставляется удлиненный отпуск, но это уже частные примеры: судьям — 30 рабочих дней, спасателям — от 30 до 40 суток и так далее.

По ее словам, кроме удлиненного отпуска законом предусмотрен еще один продолжительностью более 28 дней — дополнительный отпуск, который предоставляется дополнительно к основному. "Дополнительный отпуск предоставляется в двух случаях: прежде всего, в предусмотренном законом, и в случае, предусмотренном трудовым (или коллективным) договором или локальным актом работодателя", — заметила Голованова.

В соответствии с законом, сказала она, дополнительный отпуск предоставляется, например, работникам, условия труда которых отнесены к вредным или опасным, работникам с ненормированным рабочим днем и тем, кто трудится в районах Крайнего Севера.

"Все оплачиваемые отпуска подлежат оплате по единому правилу. Ежегодный основной, удлиненный и дополнительный отпуск оплачиваются исходя из средней заработной платы работника", — заключила эксперт.