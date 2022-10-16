МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Власти Украины сейчас слишком заняты, чтобы понять, в какую ловушку они попали, выход только один — полная интеграция с финансово мощной Россией, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан. Восстановление экономики Украины займет минимум десять лет, считает эксперт

"Киевские власти сейчас слишком заняты войной. Поэтому они никак не желают понять, что страна оказалась во всех отношениях в ловушке: и в военном, и в военно-политическом, и в экономическом. Но выход есть", — сказал он.

"Я считаю, что выход, спасение Украины — ее полная интеграция с финансово мощной Россией. Так, как это сейчас уже происходит в отношении четырех только что присоединившихся регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями", — добавил эксперт.

По его словам, только в случае полной интеграции доходы, которые концентрируются сейчас в российском бюджете, будут перераспределяться и в пользу Украины.

"Поскольку Москва в этом случае начнет проводить соответствующую политику восстановления. С экономической точки зрения Украине это гораздо выгоднее, нежели быть сырьевым придатком Запада", — подчеркнул Бажан.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиа группа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.