ПЕКИН, 16 окт — ПРАЙМ. Китай придерживается верного направления экономической глобализации и стимулирует формирование открытой мировой экономики, а его развитие приносит новые возможности всему миру, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. В Китае считают страну источником движущей силы для роста мировой экономики

"Китай придерживается политики открытости внешнему миру, а также стратегии взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Китай всегда предлагал свое развитие в качестве новых возможностей для всего мира. Китай стимулирует формирование открытой мировой экономики, которая приносит пользу народам всех стран", — сказал Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва.

По словам китайского лидера, Китай придерживается "правильного направления экономической глобализации", вместе с другими строит международную среду, которая благоприятствует развитию и культивирует новые драйверы мирового развития.

"Китай активно участвует в реформировании и строительстве системы глобального управления, придерживается истинной многосторонности, способствует демократизации международных отношений, а также тому, что глобальная система управления принимает более справедливое и рациональное направление", — подчеркнул он.

20-й съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии — членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.