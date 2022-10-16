МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Шесть стран Евросоюза в июне одновременно восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля, следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости. Большинство стран Евросоюза нарастили экспорт товаров в Россию в июне

Согласно данным ведомств, экспорт семи стран Евросоюза в Россию в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).

Одновременно товарный импорт из России оказался выше уровней конца зимы в десяти государствах. Это Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%) и Болгария (10%).

Таким образом, Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония одновременно нарастили импорт и экспорт к зимним значениям.

В 18 государствах Евросоюза наибольшее снижение поставок в Россию в стоимостном выражении год к году пришлось на апрель, в то же время Греция, Дания, Ирландия и Швеция зафиксировали минимум в мае. Сейчас европейские страны наращивают экспорт в Россию, максимально сократили разрыв в июне по сравнению с февралем Австрия и Греция. Евросоюз нарастил импорт российского СПГ до 15 миллиардов кубов

Девять стран ЕС показали наибольшее снижение импорта из России в годовом выражении в мае или июне. При этом 13 стран в первом полугодии ни разу не сокращали ввоз российских товаров в денежном выражении.

В целом за первое полугодие экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31% — до 28,4 миллиарда евро с 41,1 миллиарда годом ранее. Импорт же вырос на 83% — до 121,7 миллиарда евро с 66,4 миллиарда.

ЕС после начала специальной операции России на Украине начал вводить санкции против Москвы, в том числе ограничив экспорт различных товаров. Основные экспортные ограничения были приняты весной, когда был запрещен вывоз в Россию многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро.

В то же время санкции были введены против импорта некоторых видов российского сырья и продукции, включая прямые запреты и заградительные пошлины. При этом некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа в рублях, в результате чего "Газпром" прекратил им поставки.