ПЕКИН, 16 окт — ПРАЙМ. Компартия Китая считает необходимым ускорить процесс превращения страны в ведущую мировую державу по уровню развития обрабатывающей промышленности, космонавтики, транспорта и сетевых технологий, а также по качеству продукции, заявил в воскресенье председатель КНР, генсек Компартии Китая Си Цзиньпин. Си Цзиньпин: Китай стимулирует формирование открытой мировой экономики

"Мы должны продолжать ставить главной задачей продвижение высококачественного развития, органически сочетать реализацию стратегии расширения внутреннего спроса с углублением структурных реформ в сфере предложения… Необходимо ускорить создание современной экономической системы, сосредотачивать силы на повышении общей факторной производительности, на укрепление стрессоустойчивости и безопасности производственных цепочек и цепей поставок", — заявил Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета КПК 19-го созыва.

Он также заявил о необходимости укреплять и развивать общественный сектор экономики, поощрять, поддерживать и направлять развитие необщественного сектора, раскрыть роль рынка в распределении ресурсов, активнее проявлять роль правительства.

"Необходимо формировать современную производственную систему, содействовать индустриализации нового типа, ускорять процесс превращения Китая в ведущую мировую державу по уровню развития обрабатывающей промышленности, космонавтики, транспорта и сетевых технологий, а также по качеству продукции, форсировать создание цифрового Китая", — подчеркнул он.

Генсек КПК указал на необходимость "закреплять лидирующее положение конкурентоспособных производств, ускорять работу по восполнению недостатков в сферах, связанных с безопасностью и развитием страны, наращивать потенциал в обеспечении снабжения стратегически важными ресурсами".