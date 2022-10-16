МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Экономика Украины находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан. Эксперт рассказал, что может спасти Украину

"Что-то где-то в западной и центральной части Украины еще функционирует, работают малые и кое-какие средние предприятия, вывозится зерно из Одессы… Но, по большому счету, ее экономика находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать", — сказал он.

Причем, по его словам, деградация Украины началась не вчера, а с тех пор, как "страна 30 лет назад обрела столь желанную самостийность".

"Медленно, но верно она начала сворачивать тогда хозяйственные связи с Россией, которые нарабатывались веками. Достаточно сказать, что около 24% украинского экспорта и более 30% импорта было ориентировано в свое время на Россию. Сейчас эти показатели сократились чуть ли не до нуля", — заметил эксперт. Восстановление экономики Украины займет минимум десять лет, считает эксперт

В стране, сказал он, галопирует инфляция, все товары, продукты, услуги дорожают день ото дня. По данным Нацбанка, годовая инфляция на Украине по итогам сентября ускорилась до 24,4% с 23,8% в августе.

"Пенсия равна 3 500 гривен — это около 6 тысяч рублей, минимальная зарплата – 6 700 гривен, что составляет с учетом курса гривны на сегодняшний день 11 390 рублей. По официальным данным, более 60% населения Украины живет в настоящее время ниже черты бедности. Согласно прогнозам Всемирного банка, до конца года ВВП страны упадет почти на 40%",- заключил заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиа группа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.