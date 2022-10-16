ПЕКИН, 16 окт — ПРАЙМ. Обострение противостояния с Западом станет фактором, при котором Россия продолжит оставаться стратегическом партнером для КНР поле XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), по итогам которого будет определено высшее политическое руководство страны, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока Российской академии наук Розалия Варфаловская. Си Цзиньпин призвал ускорить превращение Китая в лидера мировой индустрии

"Россия, страны ШОС, БРИКС останутся для Китая стратегическими партнёрами, так как Запад старается также задавить в неконкурентной борьбе его экономические высокие достижения в рамках целой мировой экономики", — считает она.

Варфаловская отметила, что особый упор после XX съезда будет сделан на инновационное развитие во всех секторах экономики.

"Акцент в китайской экономике в перспективе будет также сделан на устойчивое развитие производственной и финансовой сфер, безопасности глобального развития, обеспечение энергетическими ресурсами для активного взаимодействия всех секторов китайской экономики", — считает она.

По мнению эксперта, не стоит ожидать значительных перестановок в составе высшего политического руководства Китая. Она напомнила, что участники заключительного пленума 19-го созыва единодушно решили одобрить деятельность ЦК КПК в условиях сложной международной обстановки наряду с решениями трудных задач в области реформ, развития и стабильности в стране. Си Цзиньпин: Китай стимулирует формирование открытой мировой экономики

"Все это создаёт благоприятные условия для отсутствия значительных изменений в высшем руководстве КПК по итогам XX съезда", — заявила Варфаловская.

Двадцатый съезд Компартии Китая пройдет в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии — членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.