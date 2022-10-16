ПЕКИН, 16 окт — ПРАЙМ. Китай будет заниматься укреплением своей продовольственной и энергетической безопасности, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. Эксперт спрогнозировала отношения России и Китая после XX съезда Компартии

"Необходимо укреплять потенциал безопасности в ключевых областях, обеспечивать продовольственную безопасность, а также безопасность в сфере производственных цепочек и цепочек поставок", — сказал он в ходе выступления с докладом на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва.

Двадцатый съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллиона членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии — членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.