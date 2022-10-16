МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Власти в Киеве никак не могут понять, что Запад никогда не спишет всех долгов Украины, его цель — превратить страну в своей сырьевой придаток, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан. Украинская экономика находится в нокауте, констатировал эксперт

"Киевские власти не желают понимать, надеются, что Запад в конце концов все их долги спишет, которые, по разным оценкам, колеблются и скоро достигнут 120 миллиардов долларов. Убежден, что этого не произойдет. Если Запад и решится на подобный шаг, то спишет лишь малозначимую их часть", — пояснил он.

Бажан отметил, что Западу важно постоянно держать Украину в подвешенном состоянии.

"В результате самостийная Украина превратится в сырьевой придаток Запада, она просто-напросто станет его вотчиной для поставок продукции сельского хозяйства и сырьевых ресурсов, о чем Запад только и мечтает", — добавил он.

По мнению эксперта, Запад использует Украину по полной, делает с ней все, что хочет. "Он вбухивает сейчас в нее деньги, потому что ему выгодно то, что там происходит. Ее руками он, по сути, ведет войну против России", — полагает заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН. Восстановление экономики Украины займет минимум десять лет, считает эксперт

Бажан считает, что если после окончания военных действий Украина останется в сфере влияния Запада, последний с радостью возьмется за так называемое восстановление ее экономики.

"Так называемое" — потому что он не станет заниматься всей экономикой, а лишь той, что нужна ему. А нужно Западу только сельское хозяйство Украины (и то не в полной мере), ее чернозем, который дает богатый урожай, полезные ископаемые. Остальные же отрасли экономики страны его абсолютно не волнуют", — заключил эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиа группа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.