ПЕКИН, 16 окт — ПРАЙМ. Китаю нужно наращивать безопасность в ядерной и космической сферах, а также в области ключевой инфраструктуры, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления с докладом на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва. Китай укрепит продовольственную безопасность, заявил Си Цзиньпин

"Необходимо усиливать строительство системы по обеспечению безопасности в сфере экономики, ключевой инфраструктуры, финансов, интернета, данных, биологии и ресурсов, а также в ядерной, космической и морской сферах", — сказал он.

В Пекине с 16 по 22 октября проходит 20-й съезд КПК. В нем участвуют почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии — членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.