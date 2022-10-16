МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Маврикий намерен активно развивать взаимодействие с Россией, заявил РИА Новости посол республики в РФ Джанке Хесвар. В Африке выразили готовность оформить отношения с Россией на втором саммите

"Маврикий — это маленькая страна, и мы хотим работать со всеми. Россия — большая и влиятельная страна, и мы хотим активно с ней взаимодействовать", — пояснил он.

Посол отметил, что для республики отношения с Россией являются значимыми еще и потому, что Москва одной из первых заключила дипломатические отношения с Маврикием, а также упомянул о помощи, которую РФ оказывает его стране, в частности, вакциной в период пандемии коронавируса.

По словам Хесвара, Маврикий подписал ряд соглашений с Россией в сферах рыболовства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования и заинтересован в покупке российских удобрений.

"Маврикий уже подписал соглашения с РФ по многим аспектам: рыболовство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Это те направления, которые Маврикий и Россия могут развивать", — сказал он.

По его словам, в области сельского хозяйства Маврикий интересуется закупками российских удобрений.

"Я слышал, что Северный Кавказ является регионом, который экспортирует мясо, а также слышал об удобрениях. Все эти товары могут быть предметами торговли", — отметил дипломат. Эксперт спрогнозировала отношения России и Китая после XX съезда Компартии

Он также добавил, что число российских туристов, путешествующих на Маврикий, выросло на фоне ограничения воздушного сообщения России с некоторыми западными странами.

"Да, это стало причиной того, что туристов из России стало больше. И сейчас самолеты, направляющиеся на Маврикий, переполнены. А те, кто был на Маврикии ранее, очарованы им", — сказал Хесвар.

Дипломат рассказал, что Маврикий старается разработать стратегию для привлечения российских туристов, чтобы они могли прилететь на остров из Москвы и других российских городов и у них была возможность расплатиться российской картой "Мир".

Хесвар выразил мнение, что медицинский туризм может быть сферой потенциального сотрудничества между Россией и Маврикием.

"Медицинский туризм — это та сфера, в который мы бы могли успешно сотрудничать. Я бы предложил думать в международном масштабе", — заявил он.

По его словам, Маврикий мог бы предложить российским регионам свой опыт в строительстве отелей, поскольку на острове хорошо развита отельная индустрия, имеется множество гостиниц высокого уровня.