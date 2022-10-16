МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В настоящее время сложно говорить об отставке премьер-министра Британии Лиз Трасс, но консервативная партия страны находится в невыносимой ситуации, налицо новый политический кризис, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Байден навлек на себя шквал гнева читателей Daily Mail словами о Трасс

"Сейчас сложно сказать (о возможности отставки Трасс — ред.). Есть те, кто ее поддерживают, есть те, кто считают, что премьер-министра негоже менять в принципе, и есть те, кто выступают резко против. Будет идти речь о том, какое мнение возобладает. Ситуация еще находится в стадии развития. То, что возник новый политический кризис — это безусловно. Как они будут его решать — решать им. Новые выборы проводить — нехорошая ситуация, не менять премьер-министра — тоже нехорошая ситуация, то есть куда ни кинь — всюду такая ситуация", — заявила она в беседе с агентством.

Эксперт отметила, что у консерваторов сложилась "невыносимая ситуация" и "оставлять Лиз Трасс на своем посту невозможно".

"Она себя дискредитировала и тем самым дискредитировала партию, менять премьер-министра тоже плохо с политической точки зрения, потому что Трасс — и так уже четвертый премьер-министр за шесть лет… Непоследовательность политики Трасс вызывает очень сильное раздражение", — добавила Ананьева. СМИ: бывший британский чиновник сделал неожиданное признание о Трасс

Ранее газета Guardian сообщила, что высокопоставленные депутаты консервативной партии Великобритании обсудят в понедельник будущее премьер-министра страны Лиз Трасс. По информации издания, некоторые из депутатов-консерваторов хотят, чтобы Трасс подала в отставку в течение нескольких дней.

Возглавляемый Трасс кабмин подвергся массовой критике в связи с новым планом поддержки британской экономики, а также опасений, что его осуществление потребует повышения размера государственного долга. Документ представил в парламент экс-глава минфина страны Квази Квартенг. В числе мер было и масштабное снижение налогов.

План вызвал рост доходности пятилетних государственных облигаций Британии на 4,6% — максимума с 2008 года, что стало свидетельством падения спроса на долговые бумаги. Все это привело к резкому падению курса фунта. Британская валюта достигала на торгах исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.