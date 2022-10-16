МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Кизлярский коньячный завод может получить налоговый вычет на сумму более 330 миллионов рублей в 2022 году в рамках обратного акциза для производителей полного цикла, следует из сообщения Минфина РФ. Минфин назвал ожидаемый размер повышенного налога на прибыль по СПГ

Замминистр финансов Алексей Сазанов провел выездное совещание с членами совета директоров Кизлярского коньячного завода в Дагестане, в рамках которого проверил ход реализации инвестиционной программы и операционного плана предприятия, говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиционные проекты, среди которых программы по модернизации производственных площадок завода, стали возможны благодаря выплатам в рамках обратного акциза, введённого для поддержки предприятий полного цикла производства.

"По предварительным оценкам, в 2022 году завод получит налоговый вычет по акцизу на сумму более 330 миллионов рублей", — добавляется в сообщении.

Одним из инвестиционных проектов для завода на ближайшие годы определено развитие собственного виноградарского хозяйства. "Сейчас перед заводом стоит задача определить план работ по подготовке территории под закладку новых виноградников в следующем году. Этот проект важен не только с точки зрения повышения конкурентных преимуществ предприятия на рынке, но также и для создания новых рабочих мест с достойным уровнем зарплаты", — цитирует Сазанова пресс-служба министерства.