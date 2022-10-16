КИШИНЕВ, 16 окт — ПРАЙМ. В Кишиневе более 50 тысяч человек пытаются попасть на центральную площадь молдавской столицы для проведения антиправительственного протеста, но путь им преградила полиция, что является нарушением прав народа, заявил один из организаторов, представитель партии "Шор" Дину Цуркану. В Молдавии призвали экономить электроэнергию утром и вечером

Протестующие хотели занять центральную площадь Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии, согласовав это с местными властями. Но дорогу на площадь им преградили сотрудники полиции. Манифестанты потребовали появления мэра Кишинева Иона Чабана для разъяснения ситуации. Движение транспорта в центре столицы заблокировано сразу на нескольких улицах.

"Более 50 тысяч человек пришли, чтобы мирно воспользоваться своим правом на выражение мнения. Полиция нарушает наше право на свободу протеста, свободу выражения, право протестовать признается всеми законами и конституцией, мы считаем действия полиции провокационными", — сказал Цуркану.

В Кишиневе проходит массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор", сообщил ранее корреспондент РИА Новости. По его словам, манифестанты собрались на центральной площади города с требованиями отставки правительства страны и досрочных выборов в парламент.

Акция является бессрочной и проходит с 18 сентября. Протестующие живут в палатках в сквере перед парламентом и напротив президентского дворца. Румыния продает Молдавии электричество вдвое дороже, чем на свой рынок

На прошлой неделе "Шор" поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. Протестующие дали властям на выполнение указанных требований семь дней, но реакции не последовало.

Митингующие держат в руках флаги Молдавии и призывают к досрочным выборам. Они скандируют "Долой Майю Санду!", "Долой правительство", "Отставка". На центральной площади собрались колонны участников, пришедшие из разных районов города. Организаторы решили начать акцию прямо на перекрестке рядом с площадью, пока полиция или власти города не примут иного решения. Митингующие в центре Кишинева зажгли дымовые шашки в цвета флага Молдавии.

"Я изначально объявлял, что национальный протест народа Молдавии — он против действующего режима, против обнищания народа, против голода и холода зимой. Но он и за открытие российского рынка для всех сельхозпроизводителей Молдавии, за возвращение старого тарифа на газ, за возвращение старого тарифа на электроэнергию, за нормальные и достойные пенсии для пенсионеров и зарплаты. Я жду всех в воскресенье, 16 октября, в 15.00 (совпадает с мск) на площади Великого национального собрания, где мы добьемся своего!" — обратился перед акцией к жителям страны лидер партии Илан Шор в соцсетях. Молдавия сократила потребление газа почти на 40 процентов в сентябре

На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.

Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.