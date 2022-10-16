ПАРИЖ, 16 окт — ПРАЙМ. В Париже в воскресенье люди вышли на марш против роста цен и климатического бездействия властей, сообщила корреспондент РИА Новости с места событий. Французский профсоюз отказался от сделки с TotalEnergies

Акция против повышения стоимости жизни проходит в столице Франции по инициативе левой партии Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", партии "Европа — Экология — Зеленые", Социалистической партии, а также ряда профсоюзов и ассоциаций.

Марш начался на площади Нации в районе 15 часов по местному времени (16.00 мск). Колонну сдерживают с нескольких сторон кордоны полицейских.

Участники манифестации выдвигают требования о повышении зарплат и социальных выплат, заморозке цен на электроэнергию, введении налога за сверхприбыль, инвестировании в экологические проекты. Они протестуют против роста цен на топливо и продукты, а также против повышения пенсионного возраста.

"Мы здесь для того, чтобы спасти французов от бедности. Макрон пытается разрушить нашу страну. Он пытается разрушить все общественные блага. Нам очевидно, что с ноября цены на все топливо, бензин и дизель, превысят 3 евро, поэтому нам необходимо действовать. Иначе нам скоро нечего будет есть этой зимой", — заявила в беседе с РИА Новости одна из участниц движения "желтые жилеты", которое участвует в марше. Французы возмутились откровенным лицемерием G7 по отношению к России

Протестующие также выражают недовольство в связи с наращиванием Парижем военной помощи Украине.

"Мало того, что Франция поставила Киеву артиллерийские установки CAESAR, так она ещё и предлагает французам обучать украинских солдат. Это уже слишком, это переходит все границы. Америка пытается вовлечь нас в войну, которая даже не является нашей", — поделился мнением другой участник протестного движения.

В прошлую субботу в Париже проходила крупная манифестация с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, в ней участвовали тысячи человек.