2022-10-16T16:59:35+03:00

2022-10-16T16:59:35+03:00

2022-10-16T16:59:35+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20221016/838479057.html

Путин не будет проводить встречу с заместителем генерального секретаря ООН

Экономика

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. В ГРАФИКЕ ПУТИНА НЕТ ВСТРЕЧИ С ЗАМГЕНСЕКА ООН, ПРИЕХАВШИМ В РФ — ПЕСКОВ РИА НОВОСТИ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.10.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60