МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Члены парламента от правящей в Великобритании консервативной партии Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что глава правительства Лиз Трасс должна уйти со своей должности. Трасс дискредитировала себя и партию консерваторов, считает эксперт

По данным СМИ, Блант — первый член партии, публично призвавший Трасс покинуть пост.

"Нет. Думаю, игра окончена", — ответил он на вопрос ведущего телеканала Channel 4, может ли Трасс "выжить". Как считает Блант, руководство партией нужно передать "комбинации" из бывшего министра финансов Риши Сунака, председателя палаты общин Пенни Мордонт и главы минфина Джереми Ханта.

Как сообщает газета Telegraph, Бриджен заявил, что страна, народ и партия достойны лучшего.

Уоллис адресовал Трасс письмо, где призвал ее уйти в отставку, так как она больше не пользуется доверием Великобритании.

Газета Times пишет, что высокопоставленные члены руководящего комитета консерваторов, так называемый "Комитет 1922", собрались 14 октября для обсуждения возможной отставки Трасс.

"Высокопоставленные члены Комитета 1922… в пятницу вечером провели переговоры о будущем Трасс… Дискуссии были сосредоточены на обстоятельствах, при которых Грэму Брейди, председателю комитета, пришлось бы сказать Трасс уйти с поста, хотя, согласно нынешним правилам, ее позиция не может оспариваться в течение 11 месяцев", — сообщается в статье.

Нынешние правила партии предусматривают, что глава правительства имеет годовой иммунитет от вотума недоверия.