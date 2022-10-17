МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Присоединение Херсонской области к России послужило одной из причин нехватки куриных яиц, что повлекло очередное подорожание этого продукта, пишет издание "Страна.ua". На Украине рассказали о планах по сокращению посевов в текущем году

Сейчас цены за десяток в магазинах уже стартуют от 80 гривен — эквивалентно 135 российским рублям.

По словам министра аграрной политики Николая Сольского, из-за боевых действий не работают несколько птицефабрик. "А те, которые работают, не очень спешили завозить новых кур-несушек, учитывая ситуацию. Поэтому поголовье кур, которые несут яйца, уменьшилось. Но с конца августа работающие птицефабрики начали наращивать темпы производства. Вскоре ситуация с ценами на куриные яйца сбалансируется", — считает чиновник.

В Союзе птицеводов Украины подорожание объясняют тем, что из-за боевых действий ряд предприятий в зоне конфликта прекратили свою деятельность и сократили производство.

Кроме того, в Херсонской области, ныне в составе России, находится птицекомплекс "Чернобаевский", который был одним из крупнейших производителей яиц на Украине.