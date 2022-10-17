МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Страны с развитой экономикой в июне-июле этого года стали главными покупателями украинского зерна, на них пришелся 81% от всех поставок, следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade. На Украине назвали объем экспорта в рамках продуктовой сделки

В июне-июле этого года объемы поставок украинского зерна снизились на 43%: на рынки было поставлено продукции на 771 миллион долларов против 1,3 миллиарда годом ранее.

Несмотря на сокращение общего объема поставок за первые два летних месяца, западные страны нарастили покупки: они приобрели украинского зерна на 625 миллионов долларов против 380 миллионов годом ранее. Одновременно остальной мир сократил закупки почти в семь раз — до 146 миллионов долларов против 967 миллионов долларов.

Таким образом, если в 2021 году на западные страны приходилось лишь 28% от зерновых поставок Украины, то в 2022 году их доля подскочила до 81%.

В конце июля была достигнута договоренность о зерновой сделке, которая предполагает решение проблем поставок продовольствия на мировые рынки. В ее рамках был разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов. Одновременно ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции. Сделка начала работать в августе, однако пока данные за последний месяц лета не опубликованы.