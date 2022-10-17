МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август) 2,7% 3,4% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,5% 0,7% (факт)
9:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (сентябрь) 7,1% 4,1%
9:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (сентябрь) 0,3% 1%
9:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (сентябрь) 79,39 млрд юаней 81 млрд юаней
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,8% 0,3%
11:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (октябрь) -1,5 -4
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
предв. USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета -220 млрд долл -173,5 млрд долл
22:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
23:00 CAD Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Global Ports — ВОСА (выборы нового состава СД)    
  RUB Газпром — СД (изменения в инвестпрограмму на 2022, сделки с ВТБ и Сбером)    
  RUB Россети — СД (изм. в методике расчета и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров ПАО ФСК ЕЭС в 2022, план работы СД ПАО ФСК ЕЭС на 2П2022 и 1П2023 и др. вопросы)    
  RUB Энел Россия — СД (вопрос о созыве повторного ВОСА /13.09.2022, в заочной форме, не сост. ввиду отсутствия кворума/)    