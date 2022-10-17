События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 октября
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|2,7%
|3,4% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,5%
|0,7% (факт)
|9:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (сентябрь)
|7,1%
|4,1%
|9:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (сентябрь)
|0,3%
|1%
|9:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (сентябрь)
|79,39 млрд юаней
|81 млрд юаней
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,8%
|0,3%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (октябрь)
|-1,5
|-4
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|предв.
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета
|-220 млрд долл
|-173,5 млрд долл
|22:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|23:00
|CAD
|Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Global Ports — ВОСА (выборы нового состава СД)
|RUB
|Газпром — СД (изменения в инвестпрограмму на 2022, сделки с ВТБ и Сбером)
|RUB
|Россети — СД (изм. в методике расчета и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров ПАО ФСК ЕЭС в 2022, план работы СД ПАО ФСК ЕЭС на 2П2022 и 1П2023 и др. вопросы)
|RUB
|Энел Россия — СД (вопрос о созыве повторного ВОСА /13.09.2022, в заочной форме, не сост. ввиду отсутствия кворума/)
https://1prime.ru/state_regulation/20221017/838481353.html