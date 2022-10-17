Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Global Ports — ВОСА (выборы нового состава СД)

RUB Газпром — СД (изменения в инвестпрограмму на 2022, сделки с ВТБ и Сбером)

RUB Россети — СД (изм. в методике расчета и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров ПАО ФСК ЕЭС в 2022, план работы СД ПАО ФСК ЕЭС на 2П2022 и 1П2023 и др. вопросы)