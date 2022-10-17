ЛОНДОН, 17 окт — ПРАЙМ. Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант представит бюджетный план уже в понедельник, то есть на две недели раньше, чем предполагалось изначально. Это решение продиктовано стремлением побороть кризис доверия к деятельности правительства. Безработица в Великобритании снизилась до 3,5 процента

"Министр финансов сегодня сделает заявление и представит положения среднесрочного налогово-бюджетного плана, который поддержит устойчивость государственных финансов, — сообщили в министерстве. — Этим вечером он также выступит в палате общин".

В выходные Хант встретился с премьер-министром Лиз Трасс, чтобы переработать экономические меры, объявление которых 23 сентября спровоцировало обрушение фунта и британских государственных облигаций.

Позднее, 31 октября, Хант представит более полный среднесрочный налогово-бюджетный план, а также выйдут прогнозы Управления бюджетной ответственности.

В воскресенье вечером Хант встретился с управляющим Банка Англии Эндрю Бейли и руководителем Агентства по управлению долгом, чтобы проинформировать их о своих планах.

Фунт вырос на азиатской сессии понедельника в условиях низкого объема торгов.

В 07.00 по Гринвичу, когда откроется рынок облигаций, станет ясно, удается ли министру сдержать разрастающийся кризис доверия.