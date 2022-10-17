БРЮССЕЛЬ, 17 окт — ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза согласуют санкции против Ирана на заседании в понедельник в Люксембурге в связи с недавними протестами, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. В Иране рассказали о просьбах некоторых стран о поставках газа

"Что касается Ирана, то предложен пакет санкций, чтобы поддержать смелых женщин. Я надеюсь, что министры утвердят этот пакет", — заявил он.

По словам еврочиновника, также будут обсуждаться "другие аспекты отношений с Ираном". Это касается и поступавшей информации о якобы поставках Тегераном России беспилотников. Однако, по словам Борреля, "решений принято не будет, дискуссии продолжатся".

Кроме того, Боррель подтвердил, что основными темами на Совете глав МИД ЕС станет утверждение шестого транша военной помощи Украине в размерен 500 миллионов евро, и развертывание тренировочной миссии для украинских военных.

Источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости 13 октября, что комитет постоянных представителей стран Евросоюза одобрил новые санкции против Ирана в связи с протестами в этой стране, которые вспыхнули после гибели задержанной полицией нравов Махсы Амини. По его словам, эти санкции должны быть утверждены главами МИД стран Евросоюза. Иран пообещал помочь российским компаниям выйти на новые рынки

Махса Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.

Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины). Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатом была вручена нота протеста в связи с распространением в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, с призывами свержения власти в Иране. Позже власти Ирана заявили об прекращении беспорядков.