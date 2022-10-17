Работодатели испытывают значительный дефицит кадров, заявили в Минтруде
Замглавы Минтруда Мухтиярова: работодатели испытывают значительный дефицит кадров
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Работодатели в России испытывают значительный дефицит кадров, несмотря на исторически низкий показатель безработицы, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,8%. До этого исторический минимум по безработице составлял в России 3,9%, на таком уровне она держалась в мае-июне текущего года.
"Актуальность проекта, конечно, не маленькая. Изменения на рынке труда у нас сейчас идут глобальные. Несмотря на то, что показатель у нас по безработице на исторически низких минимумах, но мы все прекрасно с вами понимаем, что работодатели у нас сейчас испытывают значительнейший дефицит в кадрах", — сказала Мухтиярова, выступая на площадке партии "Единая Россия".
Она выразила мнение, что важно настроить проект" Моя карьера с "Единой Россией" на помощь работодателям в подборе кадров, в том числе на стратегически важных предприятиях.