МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Счетная палата РФ видит риски недопоступления доходов в федеральный бюджет на 638,983 миллиарда рублей в 2023 году, 593,854 миллиарда рублей в 2024 году и 617,677 миллиарда рублей в 2025 году, следует из заключения аудиторов на проект бюджета на ближайшую трехлетку, внесенного правительством в Госдуму. Проект бюджета на 2023-2025 годы учел недостаточно рисков, заявили в СП

"По оценке Счетной палаты, в 2023, 2024 и 2025 годах риски недопоступления с учетом дополнительных поступлений составят 638 983,4 миллиона рублей (0,43% к ВВП), 593 854,2 миллиона рублей (0,37 % к ВВП) и 617 677,4 миллиона рублей (0,36 % к ВВП), соответственно", — говорится в заключении Счетной палаты.

Общий объем доходов федерального бюджета в 2023 году, согласно законопроекту, прогнозируется в сумме 26,13 триллиона рублей, что на 5,6% меньше оценки поступления доходов по итогам текущего года. В 2024 году объем доходов может составить 27,24 триллиона рублей, что на 4,2% больше, чем в 2023 году, а в 2025 году – 27,98 триллиона (+2,7% к 2024 году).

Счетная палата провела оценку рисков недопоступления доходов федерального бюджета и возможных резервов поступления доходов. Наибольшие риски аудиторы видят в части поступления НДС, акцизов, налогов и сборов за пользование природными ресурсами и доходов от внешнеэкономической деятельности.

Одновременно Счетная палата указала на резервы дополнительных поступлений доходов по ряду налогов и неналоговых платежей. Здесь большой потенциал аудиторы видят в работе с задолженностью.

"Несмотря на принимаемые меры, объем дебиторской задолженности остается значительным", — говорится в документе. По состоянию на 1 июля 2022 года дебиторская задолженность по доходам составила 3,8 триллиона рублей, при этом за первое полугодие текущего года ее размер увеличился примерно на 789,0 миллиарда рублей, говорится в отчете. Основными причинами этого Счетная палата называет снижение платежеспособности налогоплательщиков, доначисление платежей по результатам проверок, а также задержка или неоплата организациями и физическими лицами арендной платы по договорам аренды. Эксперт назвал два ключевых фактора для российского бюджета

Счетная палата также видит риск неисполнения параметров государственных заимствований в условиях санкционного давления, следует из ее заключения.

Как следует из материалов ведомства, проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован с дефицитом, покрытие которого планируется обеспечить за счет государственных внутренних заимствований России и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Добавляется, что использование средств ФНБ в 2023 году на замещение государственных внутренних заимствований возможно только по согласованию с правительством России.

Согласно заключению Счетной палаты, сальдо по государственным ценным бумагам, разрешение которых направлено на минимальное использование средств ФНБ, составит в 2023 году 1,75 триллиона рублей, в 2024 году — 1,94 триллиона рублей, а в 2025 году — 2 триллиона рублей.

"Проведенный анализ показал, что в условиях санкционного давления существует риск неисполнения параметров государственных заимствований, учтенных в законопроекте", — говорится в заключении Счетной палаты.

Добавляется также, что источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета на 2023 год составят 3,44 триллиона рублей, на 2024 год — 2,34 триллиона рублей, а на 2025 год — 1,57 триллиона рублей.