МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета России в 2024–2025 годах на национальную оборону и безопасность имеют тенденцию к снижению, следует из заключения Счетной палаты по проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы. Счетная палата оценила риски недопоступления доходов в бюджет России

"В 2024-2025 годах по отношению к предыдущему году расходы на здравоохранение, обслуживание государственного долга будут иметь тенденцию к росту, а на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, социальную политику, физическую культуру и спорт — к снижению", — следует из материалов Счетной палаты.

Согласно оценке Счетной палаты, по сравнению с показателями свободной бюджетной росписи на 1 сентября 2022 года, доля расходов по разделу "Общегосударственные вопросы" сократится с 9,5% общего объема расходов в 2022 году до 6,3% в 2025 году, "Национальная оборона" — снизится с 16,9% до 14,4%, а "Национальная экономика" — с 15,6% до 12,3%.

Как следует из материалов ведомства, расходы на средства массовой информации снизятся в 2024 году по сравнению с 2023 годом и сохранятся на этом же уровне в 2025 году. Однако расходы на образование, культуру и кинематографию, межбюджетные трансферты общего характера при увеличении в 2024 году снизятся в 2025 году. "Расходы на национальную экономику в 2024-2025 годах сохраняются на уровне 2023 года", — добавляется в заключении.

"В 2023–2025 годах расходы федерального бюджета в номинальном выражении планируются на уровне, сопоставимом с оценкой 2022 года, в реальном выражении – со снижением по сравнению с оценкой 2022 года", — говорится в заключении.

Поясняется, что объем расходов федерального бюджета в номинальном выражении в 2023 году увеличится на 0,2% по сравнению с 2022 годом и составит 29,055 триллиона рублей; в 2024 году — увеличится на 1,3%, до 29,43 триллиона рублей; в 2025 уменьшиться на 0,6% — до 29,24 триллиона рублей. "В реальном выражении расходы в 2023–2025 годах по сравнению с 2022 годом сократятся на 5,1, 2,6 и 4,5% соответственно", — отмечают в Счетной палате.