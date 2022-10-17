МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Наибольший процент от общего объема бюджетных ассигнований в 2023 году установлен по Минфину, Минобороны и МВД России — 57,6%, следует из заключения Счетной палаты по проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы. Счетная палата отметила снижение расходов России на оборону и безопасность

Бюджетные ассигнования на 2023 год предусматриваются 92 главным распорядителям, говорится в тексте заключения.

"Ведомственной структурой расходов федерального бюджета на 2023 год (открытая часть) наибольшие объемы бюджетных ассигнований установлены по Минфину России, Минобороны России и МВД России, которые в целом по указанным главным распорядителям в 2023 году составят 57,6% общего объема бюджетных ассигнований", — следует из текста заключения.

Дополняется, что по Минфину расходы в абсолютном выражении в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличатся на 14,3%, а по МВД — на 9,1%. Также, наибольшее увеличение расходов предусматривается по "Минобрнауки России – на 54 миллиарда рублей, или на 8,2%, ЦИК России – на 32,7 миллиарда рублей, или в 5 раз, ФСИН России – на 32,2 миллиарда рублей, или на 10,2%".

Отмечается, что увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с 2022 годом предусматривается по шести главным распорядителям более чем на 10%, а по пяти главным распорядителям – более чем на 20%.

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на 2023 год, согласно заключению, предусматривается по 59 главным распорядителям. "Более чем на 10% уменьшаются объемы бюджетных ассигнований по 17 главным распорядителям, по 24 главным распорядителям – более чем на 20%", — добавляется в заключении.