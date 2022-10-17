МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Прогноз доходов бюджета РФ от малой приватизации на период 2023-2025 годов недооценен почти на 1,5 миллиарда рублей, говорится в отчете Счетной палаты РФ на проект федерального бюджета на следующую трехлетку. СП назвала министерства, которые распорядятся расходами бюджета в 2023 году

Проект программы приватизации на трехлетку носит консервативный характер и не подразумевает продажи крупных активов. При этом, по мнению аудиторов, прогноз поступления даже по включенным в план приватизации объектам, занижен. Минфин РФ заложил в проект бюджета прогноз поступлений от "малой приватизации" на уровне 1,5 миллиарда рублей в год в течение всего периода 2023-2025 годов.

"В рамках проверок выявлены резервы поступлений, связанные с тем, что в прогноз не включена стоимость пакетов акций АО "Грозненский рабочий" (г. Грозный) и АО "Управление служебными зданиями" (г. Москва), занижением стоимости пакета акций АО "Высшая школа" (г. Москва), устранением издержек округления в расчетах и с учетом среднестатистического изменения стоимости пакетов акций по результатам торгов, в 2023 году – 493,8 млн. рублей, в 2024 году – 499,3 млн. рублей, в 2025 году – 493,8 млн. рублей", — говорится в заключении.

Потенциальными резервами доходов, по мнению аудиторов, также являются средства от приватизации АО "Махачкалинский морской торговый порт", ожидаемой после принятия соответствующего решения президента Российской Федерации или правительства РФ.

Счетная палата отмечает, что, согласно представленным в Госдуму материалам, приватизация АО "Махачкалинский морской торговый порт" будет осуществлена в 2022–2023 годах, при этом поступление средств от его приватизации в оценке и прогнозе не учтено.