ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Государственное статистическое управление КНР перенесло на неопределенный срок публикацию данных об основных экономических показателях, включая темпы роста ВВП, за третий квартал 2022 года, свидетельствуют данные на сайте ведомства. Китай планирует развивать чистую энергетику более активно

Согласно первоначальному графику, статбюро должно было обнародовать доклад по основным экономическим показателям страны за девять месяцев года во вторник, 18 октября, однако в понедельник график был скорректирован, и в таблице вместо числа теперь написано "отложено".

Ранее главное таможенное управление Китая также не опубликовало данные о товарообороте страны за третий квартал, что, согласно графику ведомства, должно было произойти 14 октября.

Причины переноса публикации статистики за третий квартал ни одно из ведомств не уточняет.

ВВП Китая во втором квартале этого года показал необычайно низкие темпы роста – всего 0,4%, что стало следствием двухмесячного локдауна в Шанхае и усиления коронавирусных ограничений в других регионах страны, перебоев в производственном секторе, логистике и туризме. В первом квартале показатель вырос на 4,8%. По итогам первого полугодия ВВП Китая продемонстрировал рост в 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.

ВВП Китая по итогам 2021 года, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза в 6%.