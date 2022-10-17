БЕЛГРАД, 17 окт — ПРАЙМ. Будущий состав правительства страны должен принять решение по вопросу санкций в отношении России ради членства в Евросоюзе, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. СМИ: Сербия уступила давлению ЕС по антироссийским санкциям

В ближайшее время ожидается формирование нового кабинета министров Сербии во главе с нынешним премьером Аной Брнабич по итогам парламентских выборов 3 апреля.

Как отмечает пресс-служба вице-премьера, Михайлович указала на то, что "Сербия отреагировала в ООН и поддержала резолюции", осуждающие действия России на Украине и решения о новых территориях. "Мы должны сказать, поддерживаем ли это или нет", — приводятся ее слова.

"Если наша политика в том, что мы хотим членства в ЕС, тогда мы должны думать о следующем шаге. Когда слушаете оппозицию — они немного "за" и немного "против" санкций, так как глядят на политическую выгоду. А приходит время, когда должны быть приняты решения, которые сейчас кажутся тяжелыми, но уже сейчас надо думать о нашем месте в следующие 50 лет, так как меняются геополитические условия в мире", — заявила замглавы сербского правительства.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Глава МВД Сербии Александр Вулин отмечал, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.