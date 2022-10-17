МАГАДАН, 17 окт — ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области по итогам января-сентября 2022 года увеличили добычу золота на 0,98% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 40,16 тонны, добыча серебра выросла на 24,84% — до 565,755 тонны, сообщили РИА Новости в министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области. Названы города, где чаще всего покупали золотые кольца в 2022 году

"В общем объеме 16,254 тонны россыпного золота (+1,3%) и 23,896 тонны (+0,7%) рудного", — отметили в ведомстве.

В Тенькинском районе за девять месяцев добыто 17,982 тонны (-3,4%) золота; Ягоднинском — 6,8 тонны (-2,2%); Сусуманском — 5,721 тонны, все золото добыто из россыпей; Северо-Эвенском районе — 5,054 тонны (-1,9%); Омсукчанском — 2,326 тонны (+56,8%), почти все золото рудное; Среднеканском — 1,744 тонны (-53,7%), все золото добыто из россыпей; Хасынском — 353,7 килограмма (+89,5%); Ольском — 177,6 килограмма (-29,4%).

В 2021 году в Магаданской области добыча золота выросла на 6,05%, до 52,112 тонны, добыча серебра — на 18,43%, до 678,017 тонны. В общем объеме добыча рудного золота увеличилась на 6,42%, до 32,314 тонны, добыча россыпного — на 5,42%, до 19,798 тонны.

По ожиданиям местных властей, Магаданская область в 2022 году сохранит добычу золота на уровне 52 тонн, добыча серебра — вырастет до 740 тонн. При этом, согласно перспективному планированию регион к 2025 году может увеличить добычу до 60 тонн золота.