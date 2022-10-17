МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Степень диверсификации предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) к 2030 году, в частности достижение доли гражданской продукции в 50% в объеме производства, зависит от объема новой программы гособоронзаказа, которая сейчас верстается, заявил в понедельник журналистам глава ОСК Алексей Рахманов. Счетная палата отметила снижение расходов России на оборону и безопасность

В 2016 году президент России Владимир Путин поручил предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса увеличить долю гражданской продукции до 30% к 2025 году, до 50% — к 2030 году.

"Вот здесь начинается интересное, мы не знаем входящих параметров на сегодняшний день. Чистая математика в расчетах: для того, чтобы говорить о 50%, нужно знать, сколько у нас будет гособоронзаказ. Мы эту цифру пока точно до 2030 года не знаем, потому что программа находится в разработке. Что-то подсказывает, что, возможно, эти цифры поменяются, а может и нет", — сообщил Рахманов перед началом парламентских слушаний "О поддержке импортозамещения продукции, услуг и технологий, критически важных с точки зрения зависимости от импорта, в гражданских отраслях промышленности РФ" в Совете Федерации.

По его словам, в ОСК в свою очередь в ожидании разработки новой госпрограммы вооружений, увеличивают проектирование различных модельных рядов, от маломерных до крупнотоннажных, готовят активы и инвестиционные проекты к модернизации.

"С учетом того, деньги льготные все пойдут через ГТЛК (Государственную транспортную лизинговую компанию — ред.), нам нужно дальше понимать, насколько соответствуют денежные средства — поскольку если будет льготный лизинг, никто другой лизинг коммерческий брать не будет — насколько эти средства обеспечивают возможность достижения искомой цифры хотя бы в 200-250 млрд рублей продаж к 2030 году, чтобы обеспечить паритет скорее из текущих наших условий баланса военной и гражданской продукции", — пояснил глава корпорации.