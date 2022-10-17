РИМ, 17 окт — ПРАЙМ. Чрезвычайный план экономии энергии, рассматриваемый итальянскими властями в случае прекращения поставок газа из России, предполагает приостановки в промпроизводстве страны сроком на 30 дней в период с декабря по февраль, сообщила газета il Messaggero. Eni планирует ввезти в Италию дополнительные объемы СПГ

По данным издания, министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани рассматривает данную меру в свете общеевропейского сокращения потребления газа на 15%. Параметры экономии изучаются в производственном секторе через опрос представителей отрасли и анализ, который проводит объединение промышленников Confindustria. Таким образом, рассматриваются два сценария: прекращение поставок российского газа с начала ноября или с начала января следующего года. В первом случае объемы газа сократятся на 6,45 миллиарда кубометров, что с учетом принятых мер экономии приведет к "дефициту" в 1,15 миллиарда кубических метров. Подобный сценарий выльется в принудительное сокращение потребления и переход к нормированию, продолжительность которого в промышленности составит 31 день.

Ранее Чинголани заявлял, что Италия подготовлена к наступающей зиме с точки зрения запасов газа и новых источников поставок, в то же время большее беспокойство, по его словам, вызывает зима 2023-2024 годов. Также он сообщал, что с учетом экономии потребления Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок российского газа в 2024 году.