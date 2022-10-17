МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуален и время для этого далеко не самое подходящее, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Правительство продлило действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года

"Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще их трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный и время далеко не самое подходящее", — сказал он.

Силуанов отметил, что "налогообложение граждан — всегда очень чувствительный момент".

По его словам, прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц была сделана под конкретную задачу, а именно — поддержку детей, больных сложными, дорогостоящими болезнями.

"Эта цель решается, фонд "Круг добра" собирает значительные ресурсы — в этом и следующем году около 140 миллиардов рублей, больше в два раза, чем мы рассчитывали", — пояснил министр.

"Если говорить об увеличении прогрессии, то, на наш взгляд, это имеет отрицательный эффект на доверие к действиям правительства, властей", — заключил Силуанов.