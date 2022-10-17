МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Минфин видит дополнительные издержки приграничных территорий России, они получат поддержку в случае необходимости, ресурсы для этого в бюджете РФ есть, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Правительство выделит средства некоторым аэропортам и авиазаводам

На заседании комитета депутаты спросили, могут ли приграничные регионы рассчитывать на компенсацию из федерального бюджета незапланированных расходов, которые возникают у некоторых из них в связи со специальной военной операцией на Украине. Глава комитета Андрей Макаров уточнил, что речь идет о необходимости для ряда приграничных регионов РФ нести незапланированные траты, которые могут повлиять на выполнение ими взятых ранее публичных обязательств.

"Безусловно, мы мониторим ситуацию в субъектах РФ, видим дополнительные издержки, которые несут приграничные территории, о которых вы сейчас сказали. И безусловно, министерство финансов будет делать все необходимое, чтобы регионы могли выполнять свои взятые публичные обязательства. Если требуется дополнительная поддержка, она всегда будет оказана. Ресурсы в бюджете и текущего года, и в последующие периоды есть", — сказал Сиуланов.