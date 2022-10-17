МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21, современным оборудованием и на эти цели выделят 15 миллиардов рублей, такая поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство продлило действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года

"В рамках плана первоочередных действий по поддержке экономики мы предусмотрели меры для развития высокотехнологичных производств, среди них помощь в оснащении авиационных заводов современным оборудованием, чтобы они, опираясь на собственную базу, могли предлагать качественную продукцию. Выделим 15 миллиардов рублей на эти цели", — сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами, говоря о выпуске самолетов МС-21.

При этом Мишустин назвал условия получения этих средств. "Первая партия оборудования будет законтрактована уже в текущем году. Остальное — в течение следующих трех лет", — пояснил он.

"Рассчитываем, что поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год. Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления", — заявил премьер.

АЭРОПОРТЫ

Правительство выделит дополнительно более 2 миллиардов рублей российским аэропортам, где было временно приостановлено авиасообщение, средства пойдут на возмещение операционных расходов, заявил Мишустин. Мантуров рассказал о планах по использованию импортозамещенного SSJ

"Продолжим оказывать помощь аэропортам в ряде городов южного и центрального федеральных округов, где был временно приостановлен прием авиарейсов… Правительство дополнительно выделяет им свыше 2 миллиардов рублей на возмещение операционных расходов. А всего в текущем году на такие цели мы направим более 7,5 миллиарда рублей", — сказал он.

По словам Мишустина, это позволит сохранить коллективы, возобновить обслуживание рейсов, когда это станет возможно. Премьер также добавил, что важно сохранить транспортную доступность между регионами.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим ограничения полетов действует с 24 февраля.