МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Механизм экспортной пошлины на уголь вряд ли будет задействован в 2023 году, но при благоприятной конъюнктуре это возможно, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Силуанов назвал вопрос об увеличении налоговой нагрузки неактуальным

"По углю и удобрениям были длительные дискуссии с бизнесом. Мы говорили следующее: предлагаем все те доходы, которые сложились сверх определенной базовой цены, изымать частично через экспортную пошлину. Причем на уголь эта базовая цена была согласована с предпринимателями соответствующими, которые работают в этом секторе, и по сути эта базовая цена значительно выше, чем сегодняшние уровни цен", — сказал Силуанов.

"По коксующемуся углю базовый показатель был принят на уровне 170 долларов за тонну, а по энергетическому — 150 долларов за тонну. А сейчас эти показатели находятся в промежутке где-то 130-140 (долларов за тонну — ред.)", — уточнил он.

"В следующем году скорее всего, вряд ли мы будем использовать этот инструмент, но если цены будут благоприятными, сверхблагоприятными — заработает экспортная пошлина", — подчеркнул министр.

Между тем в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены дополнительные доходы от установления повышенной экспортной пошлины на уголь и удобрения в 135,6 миллиарда рублей.