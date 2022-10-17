МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Принятие проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы в первом чтении поддержал уже 31 профильный комитет Госдумы, сообщил журналистам председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Проект бюджета на 2023-2025 годы учел недостаточно рисков, заявили в СП

"31 комитет Государственной думы поддержал принятие бюджета в первом чтении, кто-то с предложениями, замечаниями, но поддержали все", — заявил он. По словам депутата, на законопроект поступили заключения из 20 регионов, и все они, "кто-то с предложениями, но опять же все поддержали принятие бюджета".

Бюджетный комитет в понедельник приступил к рассмотрению проекта трехлетнего бюджета. В течение недели совместно с представителями профильных комитетов, а также министерств и ведомств он рассмотрит госпрограммы. Бюджетный комитет планирует утвердить свое заключение на проект бюджета 24 октября и вынести его на рассмотрение Госдумы в первом чтении 26 октября.

Представленный правительством РФ документ предполагает утверждение объема доходов федерального бюджета на 2023 год в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходов – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — до 27,98 триллиона, а расходы — до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.

В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Причем основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

В 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга РФ. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга составит: 81,6% — в 2023 году, 82,4% — в 2024 году, 83,5% — в 2025 году. В результате в предстоящем трехлетнем периоде объем госдолга России, согласно пояснительной записке, "сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП)".

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2023 году в 149,949 триллиона рублей, в 2024 году 159,714 триллиона, в 2025 году — 170,598 триллиона, а также и уровня инфляции не ниже 5,5% в 2023 году и 4% — в 2024-2025 годах.