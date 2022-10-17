МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом продуктовую сделку на переговорах в Москве, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Министр обороны Турции высказался о продуктовой сделке

Стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, отметили в министерстве.

В Минобороны также отметили, что черноморская "зерновая сделка" может быть продлена только при условии полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей.

"Собеседники отметили то, что возможность продления "Черноморской инициативы" напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей", — сообщили в министерстве.