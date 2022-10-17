МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Евросоюз намерен занять более жесткую позицию в отношении Китая и рассматривать его в первую очередь как своего конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия, сообщил портал Euractiv со ссылкой на неофициальный документ, который был направлен главам МИД ЕС в преддверии обсуждения состояния отношений с Пекином. СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего рынка

По данным портала, в документе сказано, что Китай становится все более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и их партнеров.

"Поэтому необходимо оценить, как лучше всего реагировать на текущие и прогнозируемые вызовы, (которые, вероятно, — ред.) увеличат разногласия между политическими шагами и позициями Китая и нашими собственными", — цитирует Euractiv текст документа.

Также сообщается, что документ содержит перечень областей ограниченного потенциального сотрудничества с Китаем. В их числе продовольственная безопасность, изменение климата, гуманитарная помощь, снижение риска бедствий и здравоохранение. Китай укрепит продовольственную безопасность, заявил Си Цзиньпин

Euractiv, ссылаясь на слова нескольких дипломатов, указал подобные шаги ЕС подразумевают значительные изменения в отношениях с Пекином по сравнению с существующей политикой, в которой Китай рассматривался как "стратегический партнер ЕС в решении глобальных и международных проблем".

"Мы были немного больше ориентированы на партнерство, теперь нам следует больше сосредоточиться на соперничестве", — приводит портал слова одного из дипломатов дипломатов ЕС.

Вместе с тем, по данным портала, дипломатическая служба советует ЕС "активизировать усилия по снижению уязвимости" в области технологий, морской и космической безопасности, инноваций, а также в борьбе с дезинформацией.