ООН, 17 окт — ПРАЙМ. США готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3, когда он истечет в 2026 году, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт. СМИ: страховой сектор США ждут рекордные убытки от урагана "Иан"

Она отметила, что такие переговоры требуют от партнеров действия в духе доброй воли.

По словам Стюарт, США привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов.

"США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020 из-за пандемии COVID", — сказала она.