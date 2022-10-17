МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Урожай риса и гречки в 2022 году полностью обеспечит внутренние потребности РФ, считает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Правительство пересмотрит квоту на экспорт зерна из-за высокого урожая

"Импорт ни расти, ни сокращаться не будет, а свой урожай в этом году в районе 960 тысяч тонн. В принципе для удовлетворения 800 тысяч тонн внутренних потребностей этого более чем достаточно, еще остается и на запасы, и на экспорт, просто экспорт будет в менее серьезных масштабах", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По данным Росстата, урожай риса в РФ в прошлом году сократился на 6% — до 1,074 миллиона тонн; в текущем году, из-за аварийной ситуации на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, он может быть ниже миллиона тонн.

"В среднем у нас из года в год урожаи колеблются вокруг 1,1 миллиона тонн. Все внутреннее потребление у нас составляло 1 миллион тонн, но надо учитывать, что в этот объем входит 200 тысяч тонн длиннозерного риса, который мы не производим. Мы производим короткозерный, и его излишки поступали на экспорт: то есть 800 тысяч тонн – это потребление короткозерного риса", — уточнил глава РЗС.

"Гречихи большой урожай, все хорошо — 2,3 миллиона тонн", — добавил Злочевский. По его словам, недопосевы бывают после кризиса перепроизводства, потому что в этих случаях просто экономически невыгодно продавать. В 2021 году урожай гречихи в РФ вырос на 2,9%, до 918 тысяч тонн, согласно Росстату — по сути, в 2,5 раза ниже валового сбора, прогнозируемого РСЗ в 2022 году.

Гречка в РФ за период с 4 по 10 октября подешевела на 2,33%, рис — на 0,41%, а с начала года эти крупы подорожали на 3,97% и на 28,17% соответственно, сообщал Росстат.