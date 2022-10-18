МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Всемирный банк объявил, что переводит все предоставленные Белоруссии займы в статус необслуживаемых из-за просроченных платежей на 68,4 миллиона долларов. МВФ снизил прогноз роста экономик Европы и повысил оценку инфляции

"С сегодняшнего дня Всемирный банк перевел все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Республике Беларусь или гарантированные ею, в статус необслуживаемых", — говорится в заявлении.

Банк оценил платежи, просроченные по состоянию на 14 октября, в сумму, эквивалентную 68,43 миллиона долларов.

На фоне конфликта на Украине Всемирный банк со 2 марта остановил свои программы в Белоруссии и не одобрил ни одного займа стране с мая 2020 года.