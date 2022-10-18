Всемирный банк перевел все займы для Белоруссии в статус необслуживаемых
Всемирный банк перевел все займы для Белоруссии в статус необслуживаемых из-за просроченных платежей
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Всемирный банк объявил, что переводит все предоставленные Белоруссии займы в статус необслуживаемых из-за просроченных платежей на 68,4 миллиона долларов.
"С сегодняшнего дня Всемирный банк перевел все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Республике Беларусь или гарантированные ею, в статус необслуживаемых", — говорится в заявлении.
Банк оценил платежи, просроченные по состоянию на 14 октября, в сумму, эквивалентную 68,43 миллиона долларов.
На фоне конфликта на Украине Всемирный банк со 2 марта остановил свои программы в Белоруссии и не одобрил ни одного займа стране с мая 2020 года.