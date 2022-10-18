МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Банк России за первые девять месяцев текущего года выявил более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России. В Минфине предостерегли россиян от хранения сбережений в криптовалютах

"Банк России за 9 месяцев 2022 года выявил более 3,5 тысячи (3618) субъектов с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров. Количество выявленных финансовых пирамид значительно больше, чем за 9 месяцев прошлого года (424 финпирамиды)", — сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ЦБ, в первом квартале текущего года выявлено 403 организации с признаками финансовых пирамид, во втором — 551, в третьем – 527. Частично рост количества выявленных интернет-проектов в сравнении в прошлым годом объясняется тем, что Банк России более четко и качественно настроил свою систему мониторинга интернет пространства — сайтов, соцсетей, мессенджеров, пояснил регулятор.

"Кроме того, в ноябре прошлого года вступил в силу закон о внесудебной блокировке сайтов по представлению Банка России. Это позволило нам более оперативно блокировать ресурсы мошенников. В то же время мошенники, зная это, пытаются активно создавать новые ресурсы, размещать информацию о себе на других порталах", — сказали в пресс-службе.

"Более 97% выявленных финансовых пирамид действовали в интернете. Их сайты оперативно блокировались, Банк России публиковал информацию о таких организациях в предупредительном списке на своем сайте. Причем если в начале года после блокировки основного ресурса мошенники создавали дублирующие сайты в 42% случаев, то в третьем квартале – уже в 36% случаев", — сказали там же. Показатель снизился в том числе благодаря мониторингу всех попавших в список сайтов и оперативной вторичной блокировке их зеркал, добавили в пресс-службе.

КРИПТОВАЛЮТЧИКИ

Банк России за первые девять месяцев текущего года выявил 782 финансовые пирамиды, которые использовали в своей деятельности криптовалюту.

"Пирамиды по-прежнему активно используют криптовалюту, в том числе – привлекают в ней средства клиентов. За 9 месяцев 2022 года более половины финансовых пирамид (782 организации из почти 1,5 тысячи) использовали в своей деятельности криптовалюту", — сказали в пресс-службе.

В целом регулятор замечает, что в основном финансовые пирамиды сейчас – это небольшие по масштабам анонимные проекты, которые действуют непродолжительное время, и не успевают привлечь значительные суммы.

"Видоизменились способы привлечения клиентов. Если раньше пирамиды раскручивали собственные сайты, то теперь они распространяют информацию о себе на сайтах-агрегаторах, страницах в социальных сетях, через тематические каналы в мессенджерах", — рассказали в ЦБ.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ КРЕДИТОРЫ

Более трети (41%) нелегальных кредиторов в 2022 году действовали только через интернет, при этом подавляющее большинство (более 85%) нелегалов рекламировало свои "услуги" через соцсети и платформы объявлений, рассказали в пресс-службе Банка России.

Ранее во вторник пресс-служба Банка России сообщила РИА Новости, что за первые девять месяцев текущего года регулятор выявил более 1200 нелегальных кредиторов. Как сообщал ЦБ ранее, всего регулятором за девять месяцев 2021 года было выявлено 682 черных кредитора.

"Количество выявленных нелегальных кредиторов также растет, самый большой всплеск был во втором квартале (по сравнению с первым – ред.): в первом квартале выявлена 171 организация, во втором — 492, в третьем – 558. Количество нелегальных кредиторов увеличивается, в том числе на фоне общих экономических сложностей", — сообщили в пресс-службе ЦБ РФ,

"Более 41% таких организаций действовали только через "Интернет" (интернет-проекты), а по итогам полугодия 2022 года доля таких кредиторов составляла только около 33%. При этом более 85% от всех нелегальных кредиторов, выявленных за 9 месяцев, рекламировали свои услуги через социальные сети, включая платформы объявлений", — также отметил регулятор.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ФОРЕКС-ДИЛЕРЫ

Число нелегальных форекс-дилеров в течение трех кварталов текущего года стало сокращаться из-за трудностей перевода денежных средств за рубеж: если в первом квартале их было 356 организаций, то в третьем — только 245, рассказали в пресс-службе Банка России.

"Количество выявленных нелегальных форекс-дилеров сокращается: 356 – в первом квартале, 315 – во втором, 245 – в третьем квартале. Одна из причин такой динамики – изменение экономической ситуации. Большинство нелегальных форекс-дилеров ранее действовали с зарубежных площадок исключительно через интернет, сейчас переводы денежных средств за рубеж ограничены", — рассказали в пресс-службе ЦБ.

"Для зачисления средств на счет предлагается использовать сайты-посредники для оплаты услуг, предлагающих провести через себя оплату любого иностранного сервиса. Согласно описанию на таких сайтах, клиент, желающий оплатить зарубежный сервис, перечисляет деньги в рублях на счет российского юридического лица, а тот в свою очередь осуществляет от имени клиента платеж в адрес зарубежного сервиса. Причем никаких гарантий проведения платежа, равно как и сведений о посреднике, нет", — отметили там же.

"А часть нелегалов даже открыли офисы присутствия в России и предлагают "осуществлять торговлю" непосредственно в офисах на якобы специальных серверах с выходом на международные торговые площадки или внести средства на личный счет наличными в иностранной валюте или криптовалюте", — добавили представители регулятора.