МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Евросоюз планирует предложить выделить 40 миллиардов евро из средств блока для поддержки жителей и компаний европейских стран на фоне энергокризиса и роста цен, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект предлагаемого Еврокомиссией пакета мер. Еврокомиссия представит новые меры по снижению цен на газ

Ожидается, что Еврокомиссия предложит позволить правительствам европейских стран использовать средства из существующих фондов сплоченности для поддержки малых и средних компаний, пострадавших от роста цен, в том числе на газ и электроэнергию, а также для помощи по оплате счетов уязвимых во время энергокризиса домохозяйствам.

Отмечается, что окончательная сумма, которой смогут воспользоваться отдельные страны ЕС, будет зависеть от объема средств из подобных фондов, которые правительства государств ранее не задействовали.

Еврокомиссия представит во вторник очередной пакет мер для разрешения энергетического кризиса в Евросоюзе, который, как ожидается, будет направлен и на снижение цен на газ.

Новые предложения Еврокомиссии по энергетическим мерам, которые ожидаются во вторник, должны будут рассмотреть и согласовать страны Евросоюза. Министры энергетики могут обсудить их 25 октября, для принятия решений могут быть созваны дополнительные встречи.