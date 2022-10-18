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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221018/838491140.html
Уганда не возражает против перевода торговли с Россией в нацвалюты
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Уганда не возражает против перевода торговли с РФ в рубли и угандийские шиллинги, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. "Мы либерально относимся к этому... ПРАЙМ, 18.10.2022
макроэкономика, экономика, новости, торговля, рубли, уганда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Уганда не возражает против перевода торговли с РФ в рубли и угандийские шиллинги, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.
"Мы либерально относимся к этому вопросу, можем торговать в рублях и угандийских шиллингах, мы не возражаем", — сказал посол.
Он отметил, что Уганда поставляет в Россию фрукты и кофе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.