МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Уганда не возражает против перевода торговли с РФ в рубли и угандийские шиллинги, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. Уганда будет с "Камазом" производить грузовики для Африки, сообщил посол

"Мы либерально относимся к этому вопросу, можем торговать в рублях и угандийских шиллингах, мы не возражаем", — сказал посол.

Он отметил, что Уганда поставляет в Россию фрукты и кофе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.