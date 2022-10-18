ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — ПРАЙМ. АО "Восточная верфь" во Владивостоке, занимающееся строительством военных кораблей и судов снабжения, подало в арбитраж заявление о признании себя банкротом, сообщила РИА Новости консультант по связям с общественностью Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина. Минпромторг назвал сумму, необходимую для модернизации верфей

"Восточная верфь" – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России.

"От АО "Восточная верфь" поступило заявление о признании должника банкротом. Еще не принято в производство и не назначено предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления", — сказала Солодовник.

По ее словам, на этой неделе, как ожидается, судья примет заявление в производство и, если документы поданы без нарушений, назначит предварительное судебное заседание.

Источник в отрасли рассказал РИА Новости, что в годовом отчёте компании за 2021 год заявлен крупный убыток компании и нехватка средств для расчёта по собственным обязательствам. По данным собеседника, на конец 2021 года отрицательные активы верфи превысили несколько миллиардов рублей.

"Предварительно, сейчас работы идут только в области гражданского судостроения, работа над военными заказами практически свёрнута. Много работников ушло в 2022 году", — отметил собеседник.

По данным картотеки арбитража, к верфи за последние месяцы подано множество исков, суммы исковых требований варьируются до нескольких десятков миллионов рублей.