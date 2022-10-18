МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в сентябре вырос на 0,1% к августу, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. СМИ: США высвободят еще до 15 миллионов баррелей нефти из резерва

Соответствующие данные будут опубликованы Федеральной резервной системой США во вторник, 18 октября, в 16.15 мск.

В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в октябре упал до минус 65,7 пункта с минус 61,9 пункта месяцем ранее.