ТАШКЕНТ, 18 окт — ПРАЙМ. Международный торговый центр построят в первом квартале 2023 года в Термезе, центре Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, для активизации торговли с Афганистаном, сообщает центр. В Узбекистане возник дефицит наличной валюты

"Ввод в эксплуатацию (центра – ред.) запланирован на первый квартал 2023 года. В период одного квартала после запуска проекта ожидается привлечение более 1 миллиона посетителей из Узбекистана и зарубежья", — говорится в материалах презентации центра для СМИ.

По данным министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, запуск работы центра на полную мощность позволит увеличить узбекско-афганский товарооборот до 1,2 миллиарда долларов в год с 647 миллионов долларов по итогам 2021 года.

"Центр позволит обеспечивать до 90% продукции, необходимой афганскому рынку", — отмечают в ведомстве.

На территории центра общей площадью 260 тысяч квадратных метров будет осуществляться беспошлинная торговля, а для его иностранных посетителей будет действовать 10-дневный безвизовый режим. Здесь также будет построена четырехзвездочная гостиница на 300 мест, медицинский центр.

В настоящий момент в Сурхандарьинской области на узбекско-афганской границе уже действует международный транспортно-логистический хаб Termez Cargo Center по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.