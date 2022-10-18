События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 октября
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:05
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (октябрь)
|-60,5
|-68
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (октябрь)
|-61,9
|-65,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (октябрь)
|-60,7
|-61,2
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (сентябрь)
|267,4 тыс
|263 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (август)
|14,83 млрд канад. долл
|17,32 млрд канад. долл
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|-0,2%
|0,1%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (сентябрь)
|3,68%
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (август)
|21,4 млрд долл
|28,2 млрд долл
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|7,054 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 3кв2022
|RUB
|Россети Юг — СД (о прекращении участия в ФСК ЕЭС)
|RUB
|ТГК-14 — СД (утверждение страховщика ПАО на 2023, договор денежного целевого займа с АО ДУК на гашение процентов по кредитному договору с Промсвязьбанком, утверждение Проспекта ценных бумаг)
https://1prime.ru/state_regulation/20221018/838491999.html